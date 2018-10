L'avvocato Antonio Romei vola alto, così come la Sampdoria di cui è di fatto vice presidente 'in pectore'. Il braccio destro di Ferrero, da sempre molto presente all'interno del mondo blucerchiato, ha analizzato alcune tematiche importanti relative al mondo Samp, a partire dagli obiettivi per il futuro, che stando alle dichiarazioni di Corte Lambruschini saranno necessariamente importanti: "Noi dobbiamo tenere l'asticella alta sulle prestazioni, sennò iniziamo il giochetto dell'anno scorso e poi sappiamo come è finita" ha detto Romei a Tuttosport, ricordando il rendimento negli ultimi mesi della squadra durante la stagione 2017/2018. La fortuna della Samp, sino a questo punto della stagione, è stata costruita sulla fase difensiva: "Siamo ancora all'inizio, però è un indizio di solidità importante: dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo molti giocatori impegnati con le Nazionali, una grande soddisfazione per noi. Vuol dire che i giocatori si migliorano. Uno tra quelli che sta crescendo è Murru. Il dopo Viviano? Emiliano è stato una bandiera, un ragazzo con cui abbiamo un grandissimo rapporto. Anche in porta abbiamo deciso di voltare pagina, nell'ottica del ringiovanimento della squadra. Abbiamo tenuto solo Quagliarella e Barreto come over 30".



A Romei viene chiesta anche una spiegazione sull'avvicendamento estivo tra Defrel e Zapata: "E' stato un cambio sofferto. Duvan è un giocatore molto forte, lo ha dimostrato anche domenica. C'è stata questa opportunità, volevamo più qualità e in avanti un giocatore come Defrel ci era sempre piaciuto. Ma Duvan è un ragazzo d'oro, merita tutte le fortune d mondo, un grandissimo campione. Abbiamo fatto una scelta, per ora ci sta andando bene".



L'avvocato di Ferrero lancia poi la candidatura di Quagliarella in Nazionale: "Queste sono scelte di Mancini. Per quello che fa, Fabio si merita l'azzurro. Ma non voglio entrare nel merito. Sono già contento che ci sia Caprari, sta facendo bene ed è partito con il piede giusto".