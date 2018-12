Il vice presidente della Sampdoria, Antonio Romei, ha commentato a caldo la sconfitta contro la Juventus: "È difficile commentare gli episodi perché c’è tanta rabbia. Sul rigore ho dubbi, mentre il fuorigioco c’è. Senza fare polemica, è solo una valutazione, non si può sempre fischiare fallo di mano in area di rigore. I ragazzi sono dispiaciuti, siamo comunque contenti della prestazione. Peccato perché avremmo meritato il 2-2".



SU SAPONARA E QUAGLIARELLA - "Saponara fa solo grandissimi gol. Quagliarella è un monumento, aldilà della rete è un giocatore fondamentale per noi".



SULLA SQUADRA - "Continuiamo il nostro processo di crescita e a lavorare per non avere un’inflessione nel girone di ritorno come l’anno scorso. Il bilancio è positivo perché la squadra sta svolgendo un ottimo lavoro, sa sempre come comportarsi in campo. Obiettivo? Fare più punti possibile e rimanere lucidi, mantenere un aspetto mentale adeguato fino alla fine della stagione.



SULL'INGRESSO NEL CDA - "Prima ero un avvocato, ora sono entrato nel consiglio. La protesta dei tifosi non è una cosa piacevole. Loro sono liberi di pensarla come vogliono ma rappresentano la società e occorre remare tutti dalla stessa parte. Spero finisca il prima possibile".