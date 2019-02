'Da quando c'è Ferrero che qualcuno si diverte a mandare in giro queste voci, pensiamo alla prossima partita senza fare troppa confusione. I fondi che girano intorno al calcio... uno ha comprato il Milan, noi non abbiamo mai ricevuto offerte. Frosinone? Visto che nelle difficoltà si vedono i veri uomini ci aspettiamo una reazione, ho già visto alcune dichiarazioni di disfattismo che vanno contrastate. Nel calcio capita cadere. Obiettivo? Fare più punti possibili'. Così Antonio Romei, vice-presidente della Sampdoria, ai cronisti presenti in Lega Calcio.