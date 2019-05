Il vice-presidente della Sampdoria Antonio Romei ha parlato a Sky Sport, dopo il match perso contro l'Empoli: "Con mister Giampaolo non ci sono problemi, gode della stima della società. Noi lo vorremmo tenere, con lui abbiamo fatto tre anni intensi. A fine anno ci vediamo e vedremo. Giampaolo ha ancora un anno di contratto e noi abbiamo sposato le sue idee. C'è un rapporto che va al di là della questione tecnica. Abbiamo le idee abbastanza chiare sul futuro. ​La Samp oggi si è scansata? Le chiacchiere da bar le lasciamo lì. La Samp ha dato tutto quello che aveva, il resto sono mere illazioni. Ci dà fastidio aver perso e ora siamo arrabbiati per il risultato. La squadra si era allenata bene in settimana e oggi voleva vincere".