La notizia della presenza dell'avvocato Antonio Romei a palazzo Tursi si è rapidamente diffusa a Genova. Il vicepresidente della Sampdoria era in Comune per discutere di infrastrutture e campi, ma non ha potuto evitare le domande della stampa che lo ha seguito per avere dettagli su varie tematiche inerenti al mondo blucerchiato.



Si comincia dalla chiamata in Nazionale di Quagliarella: "La convocazione di Fabio è un grandissimo onore per noi, siamo contentissimi perché sta facendo cose straordinarie. Segnando firmerebbe un ennesimo record, è vero, ma non vale perché lui è giovane dentro. L’importante è che sia là, che giochi, noi facciamo tutti gli scongiuri. Il suo valore l’ha dimostrato, siamo orgogliosi si avere undici giocatori convocati dalle nazionali" ha detto il vicepresidente blucerchiato come riporta Sampnews24.com. "Milan? Siamo pronti e sul pezzo, ci aspettiamo un Marassi bello caldo, come sempre ma anche di più perché abbiamo bisogno del nostro pubblico in partite del genere" Romei ha analizzato anche la corsa all'Europa, che passerà dalle prossime gare: "Sicuramente le partite fino a Pasqua sono importanti, dobbiamo giocarcele e i ragazzi sanno che la squadra ha valori importanti, consolidati. Ce la giochiamo e sarà fondamentale, come dicevo prima, l’apporto del pubblico". In mattinata l'avvocato ha incontrato l’assessore Piciocchi, ma senza parlare del Ferraris: "No, assolutamente. Abbiamo parlato del campo delle giovanili. La Primavera non si sposterà, ma l’idea è quella di riportare l’attività di base a Genova, quindi oggi si parlerà di questo".



Inevitabile la domanda relativa alla cessione, a cui però Romei rifiuta di rispondere: "Pensiamo solo alla partita contro il Milan. Non posso rispondere a domande sulla cessione, abbiamo solo un obiettivo, quello di vincere contro il Milan. Non c’è stato nessun contatto in questi giorni. Una mia permanenza alla Samp in caso di cessione? Sono ipotesi che non sono sul tavolo, pensiamo al Milan" ha concluso il braccio destro di Ferrero.