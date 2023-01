L'avvocato Antonio, ex braccio destro di Massimo Ferrero e attualmente vicepresidente della, ha rilasciato una lunga intervista per parlare di Var e del futuro del club blucerchiato."Nello spogliatoio si sono vissuti momenti duri, ma dobbiamo tenere la squadra tranquilla senza cercare alibi. Mai, però, abbiamo messo in discussione la buona fede degli arbitri, con cui c’è un dialogo costruttivo. Maggiore attenzione?. Chiediamo piùper tutte le componenti del club, compresi i tifosi che sono venuti ad Empoli cantando due ore sotto la pioggia" ha detto a La Gazzetta dello Sport."Sono favorevole a un dialogo costruttivo. Siamo consapevoli che il designatore Rocchi stia facendo un gran lavoro: è come un allenatore di calcio, ha un mix di gioventù ed esperienza da adeguare a ogni partita. Alibi? Assolutamente no. Anzi,Dico invece che secondo me, e l’ho fatto notare a chi di dovere, mi ha colpito la velocità con cui l’arbitro (Santoro, ndr) ha risolto il dubbio alla Var in una manciata di secondi. Serve un’uniformità di interpretazione e anche dei limiti in cui il Var può intervenire. Penso alle nostre partite contro Atalanta, Roma e Napoli prima di quella di Empoli. Quando il Var si sostituisce alle decisioni del campo, lo dovrebbe fare su episodi rilevanti, così ci era stato detto".Come si reagisce alla sconfitta? "Dobbiamo trasformare la rabbia in energia e giocare con la mente libera. Non incito a episodi di protesta., ha subìto un’ingiustizia, ma deve ripartire. Avete visto Winks? Lui è il miglior acquisto della seconda parte del campionato".In chiusura una frase sul CdA: "La situazione richiede il nostro massimo impegno, così com’è successo dal primo giorno in cui si è insediato il CdA, e come sarà sino a fine mandato.