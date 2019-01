Oggi per la Sampdoria è una giornata importante, ma non solo per la chiusura del mercato. Il 31 gennaio coincide anche con il compleanno di Fabio Quagliarella, l'uomo simbolo dei blucerchiati, il re dei record in casa doriana, che oggi spegne 36 candeline.



Il vicepresidente della Samp Antonio Romei lo ha celebrato attraverso un'intervista a Radio Kiss Kiss: "Fabio Quagliarella è un nostro simbolo, non possiamo che essere orgogliosi di averlo con noi. Mi auguro che vada avanti il più a lungo possibile. Ora dobbiamo andare avanti giornata dopo giornata, il campionato è difficilissimo. L'obiettivo è fare più punti possibili. E' un campionato equilibrato e noi dobbiamo restare lì, siamo in ballo e dobbiamo ballare. Gabbiadini? Darà sicuramente un contributo, è un giocatore di spessore. Quando è tornato sembrava che non fosse mai andato via, la forza della nostra squadra sta nel gruppo".



Romei ha detto la sua anche sul capitolo violenza negli stadi: "Scontri tifoserie? La prima cosa da fare non è schierarsi contro o a favore. Bisogna adottare un linguaggio corretto e dare un esempio educativo a livello generale. Le tifoserie sono molto appassionate, pertanto è un discorso molto complicato. Noi, come sistema calcio, dobbiamo condannare ogni forma di violenza e discriminazione" riporta Sampdorianews.net. "Le contrapposizioni tra tifoserie esistono da sempre, fa parte della storia del calcio. A noi il compito di stemperarle" conclude l'avvocato.