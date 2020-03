La notizia della crescita dei casi di giocatori dellacontagiati dalieri ha portato la società blucerchiata a diramare un comunicato ufficiale, in cui da Corte Lambruschini annunciavano l'intenzione di non rendere più note le condizioni di salute dei propri tesserati. Oggi a fare il punto della situazione è invece stato l'avvocato Antonio Romei: ". La nostra esperienza di squadra ci sta dicendo che chi è stato colpito la sta superando. Si guarisce" ha detto il braccio destro di Ferrero a Il Secolo XIX. "Prendiamolo come un messaggio per pensare positivo in questo momento difficile. Per il resto riteniamo doveroso ilper lasciare lavorare e parlare le persone competenti"