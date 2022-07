Non c'è solo Torreira tra i nomi pressoché impossibili da raggiungere per la Sampdoria. Uno dei calciatori ciclicamente accostati al club blucerchiato da giugno, ad esempio, è un altro ex genovese ossia Dennis Praet. Il centrocampista, reduce dall'esperienza al Torino e corteggiato proprio dai granata, continua ad essere messo in mezzo all'elenco dei calciatori contattati da Corte Lambruschini.



Secondo Il Secolo XIX l'avvocato Romei starebbe telefonando con frequenza all'agente di Praet, per mantenere vivo l'interesse blucerchiato in caso il Leicester decidesse di prestare il classe 1994, che ha ancora due anni di contratto con il club inglese.