Si è appena concluso l'incontro tra la stampa e il Consglio di Amministrazione della. Nell'occasione, ha preso la parola il vicepresidente Antonio: "Ho chiesto anche io questo incontro per fare il punto della situazione. Sono stato 7 anni, mi conoscete io dico sempre la verità. Vi chiedo die in un momento così difficile non creare divisioni, illazioni o sospetti sull'onestà intellettuale delle persone" attacca il vicepresidente. "Siamo aperti e le critiche le riceviamo, come le abbiamo sempre ricevute; ma quando si fanno le distinzioni non serve a niente, crea soloalla città. Io ho sempre operato nell'interesse esclusivo della Samp sono tornato per dare una mano alla Samp perché ce l ho nel cuore".: "Io non rispondo a nessuno,Questa situazione fa male alla Sampdoria. Noi abbiamo bisogno di avere credibilità all' esterno verso gli stakeholders, banche etc. Minare queste cose é inutile e non é vero. La situazione giuridica della Sampdoria vi é chiara, siamo stati nominati da un trust chee rispondiamo al trust. Indirettamente stiamo svolgendo una attività che andrà a beneficio della famiglia Ferrero e a salvare la Sampdoria".Su Ferrero: "Che io sia stato la persona che l'azionista lo ha portato qua, è un dato di fatto.. Noi stiamo operando in assoluta autonomia non abbiamo avuto interferenze da parte di nessuno. Abbiamo obblighi di informativa ma facciamo tutto in autonomia. Quando è arrivato Ferrero in tribuna non me ne sono andato perché io stavo al mio posto da vicepresidente. Cerchiamo di lavorare serenamente in una situazione difficile."- "In questo contesto di trattativa noi non c'entriamo niente. Nella trattativa non c’entriamo niente. Possiamo solo mettere a disposizione del potenziale acquirente tutte le informazioni che riguardano la Sampdoria. Non vediamo l’ora, nessuno di noi ostacolerà l’operazione. Il nostro ruolo ci fa tremare i polsi ogni giorno, perché dobbiamo garantire la stabilità del club senza le risorse del socio. Figuratevi se di fronte a un’offerta credibile possiamo permetterci di dire no. C'è stata una trattativa moltoa luglio/agosto, abbiamo parlato più volte con il fondo e consulenti (Cerberus-Redstone) e avevamo aperto le porte di casa. Vidal e Lazard li sentiamo e ci hanno detto che sono in contatto con intermediari di Al Thani e in attesa delle somme per passare a fase esecutiva.Nessuno è contrario alla trattativa. Non hanno fatto due diligence.: "Samp ha avuto buon bilancio fino al Covid, poi disastroso in seguito. La gestione é stata. Ho assistito Ferrero nella trattativa con la Samp. Mi dispiace per la situazione in cui siamo ma nei 7 anni che siamo stati qua nessuno può dire niente alla gestione.Ho fatto mio dovere professionale e ho sempre operato in assoluta correttezza. Io assistevo Ferrero in una trattativa.. Auguri al figlio? Episodio di cui non mi andrebbe di parlare, anche questo è stato strumentalizzato. E' stato fatto in buona fede, non perché richiesto o per influenza di Ferrero, perché non ne abbiamo affatto": "Con Garrone noi abbiamo rapporti perché è un grande tifoso della Sampdoria, è una famiglia importante che. Ma non gli chiediamo nulla perché non abbiamo bisogno di nulla. Se poi ci sarà una trattativa e qualcuno avrà bisogno di lui, lo farà. Sono stati proprietari del club e hanno fatto tantissimo".