La Sampdoria, in vista di gennaio, è alla ricerca di un difensore centrale e ovviamente i tifosi blucerchiati farebbero carte false per riavere Bruno Amione, uno dei giocatori più positivi nella scorsa sciagurata stagione. Così, quando ieri da Verona si è diffusa la notizia di un possibile ritorno del Bufalo a Genova, in molti erano entusiasti alla prospettiva.



In realtà, la situazione è più complessa di così. Amione in estate aveva espresso il suo desiderio di rimanere a Bogliasco, quasi 'offrendosi' alla Samp, o comunque lanciando segnali in tal senso, ma la complicata situazione economica e societaria, ancora da sbrogliare, aveva impedito di concretizzare questo scenario. Nel frattempo l'argentino, partito da riserva a Verona, ha scalato le gerarchie e ora è tra i titolari: nelle ultime 5, 4 sono state le presenze dal primo minuto mentre nella gara con la Fiorentina è entrato nel secondo tempo.



Legittimamente Amione vuole provare a giocarsi le sue carte in Serie A. La Serie B è un campionato che non lo entusiasma, scenderebbe di categoria solo per l'affetto nei confronti della Samp e di Genova, ma è molto difficile ipotizzare questo scenario per gennaio. L'idea è quella di mantenere la categoria, anche per mettersi in mostra in ottica futura.