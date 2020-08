Sirene di mercato in casa Sampdoria anche per Manolo Gabbiadini. La politica blucerchiata è abbastanza chiara, non ci sono incedibili, anche se l’attaccante non fa parte della lista di calciatori che il club vorrebbe cedere per primo. Una proposta importante per l’ex Napoli però potrebbe sollevare valutazioni economiche importanti.



Il numero 23 doriano gode di molto mercato in Russia e Paesi Arabi. Addirittura la scorsa estate la Dinamo Mosca era stata ad un passo dall’acquistarlo, mettendo sul piatto 12 milioni. Non se n’era fatto nulla per il poco tempo a disposizione, ma ora la squadra moscovita secondo Il Secolo XIX potrebbe tornare alla carica, muovendosi per tempo e proponendo un’offerta da circa 10 milioni. La cifra corrisponde al costo di bilancio della Samp, e probabilmente non verrà presa in considerazione.



Dovrebbe essere invece più alto l’importo preannunciato da un intermediario e proveniente da un club arabo, probabilmente dagli Emirati. Ovviamente, bisognerà tenere conto anche della volontà di Gabbiadini, poco propenso a spostarsi da Genova, soprattutto verso un campionato di fascia minore e lontano dall’Italia.