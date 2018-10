La voce che racconta di una riunione tenutasi ieri pomeriggio a Roma tra i vertici della Sampdoria contiene implicita dentro di sé una buona notizia: le condizioni di salute del responsabile dell'Area Tecnica blucerchiata Walter Sabatini sembrano migliorare sensibilmente. Il dirigente, ricoverato in un'ospedale della Capitale il 10 settembre scorso, da due settimane è ritornato a casa. dove sta osservando un periodo di riposo assoluto per ristabilirsi definitivamente.



L'iter sarà ovviamente lungo e andrà affrontato con tutte le cautele del caso, ma già il fatto che Sabatini ieri si sia rivisto con Osti e Romei per la prima volta in seguito al ricovero rappresenta un passo avanti importante. Secondo Il Secolo XIX l'ex dirigente di Inter e Roma ha ricominciato a vedere anche parecchie partite, pronto a rimettersi in pista. Sabatini comunque ha mantenuto costanti contatti con Giampaolo, instaurando un rapporto importante con l'allenatore doriano Giampaolo. I due si stimano, e si sentono spesso, ma Sabatini ha legato molto anche con la squadra. A testimoniarlo ci sono, ad esempio, le dichiarazioni post Milan-Samp rilasciate da Saponara, che ha dedicato il gol al direttore.



Ci vorrà però ancora parecchio tempo prima di potersi spostare da casa, e riprendere a frequentare gli stadi: qualcuno aveva ipotizzato una sua possibile presenza all'Olimpico per Roma-Samp, in programma tra due domeniche (l'11 novembre), ma ad oggi sembra uno scenario ancora molto difficile da ipotizzare.