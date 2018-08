Ieri nel tardo pomeriggio a Genova è iniziata a circolare una notizia che aveva del clamoroso: secondo alcuni siti, Walter Sabatini sarebbe stato pronto a lasciare la Sampdoria già a fine mercato. Una notizia che ovviamente ha fatto drizzare le antenne ai tifosi, ma immediatamente messa a tacere da Corte Lambruschini.



Prima Walter Sabatini è salito a Bogliasco, per osservare l'allenamento e per fare il punto insieme a Osti e Giampaolo sul mercato. Poi, l'ex dirigente dell'Inter ha smentito in maniera decisa un suo possibile addio: "Sono cose risibili che qualcuno mette in giro per non capisco quali scopi" ha detto l'attuale Responsabile dell'Area Tecnica doriana a Il Secolo XIX. "Ma vi pare che uno appena arrivato alla Samp se ne vada dopo il mercato? E poi perchè dovrei andarmene? Alla Samp sto bene, abbiamo un progetto, andiamo d'amore e d'accordo. Ripeto, non capisco la natura di queste informazioni - ha concluso Sabatini - ma penso che chi continua a farle circolare non sia una persona seria".