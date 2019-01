Walter Sabatini finalmente è pronto a tornare sul terreno che conosce meglio, quello del calciomercato. Ospedali e vita casalinga fortunatamente iniziano a diventare un ricordo per il dirigente della Sampdoria, ricoverato a settembre per una crisi polmonare. Certo, la capacità di spostamento del responsabile dell'Area Tecnica blucerchiata è ancora limitata, ma è tornato totalmente operativo dalla sua casa nella Capitale.



Sino ad oggi, Sabatini ha rivisto la formazione blucerchiata soltanto in un'occasione, quando si è recato a far visita alla squadra nel ritiro pre Roma. Ora però stando a Il Secolo XIX potrebbe salire a Bogliasco, magari approfittando del summit di mercato in programma la prossima settimana (probabilmente mercoledì) e che coinvolgerà Ferrero, Romei, Osti e Marco Giampaolo, oltre allo stesso Sabatini. Nel frattempo però l'ex dirigente di Roma e Inter non è rimasto inattivo, ed ha iniziato a riallacciare i rapporti con numerosi procuratori ed agenti (ad esempio, Busardò) per lavorare ai primi colpi della Samp.