Quella di sabato sera al Ferraris non sarà soltanto una ghiotta occasione a disposizione di Praet e compagni per tornare a fare punti: la Sampdoria e il Bologna, prossimo avversario dei blucerchiati, potrebbero anche approfittare del match per discutere alcune questioni di calciomercato in vista di gennaio. E il nome principale al momento è quello di Dawid Kownacki, centravanti chiuso a Genova da Quagliarella e Defrel.



Lo stesso giocatore recentemente ha ammesso di essere pronto a trasferirsi a gennaio per trovare più spazio, e secondo Il Corriere di Bologna gli emiliani sarebbero fortemente interessati al polacco. Per questo motivo a Marassi la dirigenza rossoblù potrebbe cercare di accordarsi con i vertici di Corte Lambruschini sulla base di un prestito fino a giugno di Kownacki. La concorrenza però non manca. Sul classe 1997 c’è anche il Chievo, e attenzione anche ad un possibile futuro ancora in blucerchiato: se ‘Kowna’ dovesse sbloccarsi, magari in Coppa Italia, non andrebbe neppure esclusa una sua permanenza alla corte di Giampaolo.