Ieri a Bogliasco era atteso il ritorno del trequartista Abdelhamid Sabiri, che aveva usufruito di un riposo 'extra' da parte della Sampdoria poiché impegnato al Mondiale. Il giocatore marocchino, che è sceso in campo regolarmente in Qatar con la sua Nazionale ma che in blucerchiato non gioca dallo scorso 24 ottobre a causa di alcuni problemi fisici, non si è presentato a Bogliasco.



Sabiri, scrive Il Secolo XIX, ha fatto sapere al club di essere rimasto in Germania. Il giocatore, molto chiacchierato anche in ottica mercato, ha comunicato alla Sampdoria di essere positivo al Covid e di essere quindi ancora in terra tedesca.