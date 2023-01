Uno dei calciatori destinati ad abbandonare la Sampdoria a stretto giro di posta è Abdelhamid Sabiri, passato in alcuni mesi da idolo dei tifosi a giocatore non centrale nei piani di Stankovic e non troppo gradito da una fetta di tifoseria.



ATTEGGIAMENTO - I blucerchiati imputano a Sabiri un atteggiamento poco soddisfacente prima del Mondiale, con il giocatore mai più sceso in campo da fine ottobre e improvvisamente pronto per la rassegna. Adesso l'ex Ascoli era atteso a Genova, ma non si è presentato alla ripresa degli allenamenti: è rimasto in Germania, da dove ha fatto sapere di avere il Covid. Oggi Sabiri dovrebbe comparire a Bogliasco, ma difficilmente sarà disponibile per Sassuolo, essendo in ritardo di preparazione dopo la sosta.



SUL MERCATO - Nel frattempo, il mercato si sta muovendo per un elemento da cui i blucerchiati sperano di fare cassa. La sua quotazione è ovviamente inferiore ai 10 milioni di euro ventilati qualche tempo fa: il Mondiale non ha fatto impennare la sua valutazione, e le difficoltà doriane ovviamente permettono margini di manovra alle società interessate. Potrebbero bastarne anche 6 o 7 per convincere la Samp. Da settimane si vocifera della Fiorentina, che starebbe mantenendo i contatti con Corte Lambruschini, senza però affondare il colpo. Nelle ultime ore sarebbero anche arrivati sondaggi dalla Premier, ma attenzione ad altre due società italiane: per Sabiri alcuni rumors indicano un interessamento di Lazio e Torino.