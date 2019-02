Sino a poco tempo fa Jacopo Sala veniva considerato un oggetto misterioso della Sampdoria. E spesso i tifosi blucerchiati lo hanno 'beccato', dopo alcune prestazioni non all'altezza. Da alcune partite invece il laterale classe 1991 si è disimpegnato piuttosto bene. Recentemente ha sostituito Bereszynski disputando gare di livello, e pure ieri contro il Cagliari ha ampiamente guadagnato la sufficienza: "E' stata una partita difficile, lo sapevamo. Loro l'hanno messa subito in battaglia e noi siamo stati bravi a starci, nella battaglia. Siamo venuti fuori nel secondo tempo e abbiamo meritato la vittoria. Segniamo poco? Il gol è arrivato e abbiamo vinto, quindi non è mancato il gol, non cerchiamo il pelo nell'uovo. Sappiamo che siamo forti e lo stiamo dimostrando ad ogni partita, andiamo avanti così, finché c'è battaglia noi ci siamo. Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi." riporta Sampdorianews.net.



Sala si aspettava una partita del genere da parte del Cagliari. "Sapevamo che loro avrebbero giocato così. Davanti hanno Pavoletti che di testa è molto forte, hanno giocatori forti sul gioco aereo, noi li abbiamo affrontati e le nostre qualità nel secondo tempo sono uscite. Nel primo tempo loro erano chiusi e forse abbiamo fatto più fatica, però non abbiamo rischiato quasi nulla, la squadra era compatta. E' stata una battaglia e abbiamo portato a casa tre punti che per noi sono fondamentali". Il numero 7 blucerchiato rivela anche quale è l'opinione di Giampaolo sul presunto rosso non dato per un intervento su Praet: "Non ho visto l'azione, ma il mister ci ha detto che era un fallo da rosso netto. Quest'anno abbiamo alcuni episodi contro ma non dobbiamo soffermarci su quello ma stare concentrati per raggiungere i nostri obiettivi. Cos'è cambiato nel secondo tempo? Con il mister nell'intervallo abbiamo fatto qualche modifica che ci ha aiutato ad essere un po' più pericolosi, perché il Cagliari sulle ripartenze provava a metterci in difficoltà con le palle lunghe su Pavoletti. Devo dire che i nostri due centrali sono stati bravi nei duelli aerei e sono riusciti a marcarlo molto bene. Il gol è arrivato su rigore, ma ci sono state tante altre occasioni, è una vittoria meritata. L'Europa? Siamo lì nel gruppo, ci crediamo fino alla fine" conclude Sala.