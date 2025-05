: pochi pericoli, ma prezioso con un paio di uscite alte per smorzare le occasioni potenziali ospiti.: partita complicatissima, ma regge bene l'urto. Un suo salvataggio nel finale vale oro colato.: è sua la zuccata di testa da cui origina il gol di Muelensteen, prende il tempo benissimo in area. Aiuta a difendere il fortino nel finale.: con un’incornata chiama Chrsitensen alla parata. Da lì origina l’angolo dell’1-0. La partita è difficile, spigolosa, ma lui non perde mai la testa.: preoccupato di difendere, spende tanto, esce con i crampi. Serviva una partita così. Generoso.

(dal 35’ s.t.: anche lui sulla falsariga di Depaoli. Fa quello che serve in un momento così delicato).: parte regista, ma si fa trovare in area come un rapace e infila l’1-0. Oggi positivo, non ha i tempi da regista puro ma è efficace.(dal 31’ s.t.: deve preoccuparsi di rintuzzare la Salernitana, ci riesce e offre anche qualche strappo).deve fare da diga. Appena inizia il secondo tempo prova il tiro di destro da buona posizione ma sbaglia la mira. E' sempre al posto giusto.: in avvio offre una bella palla in mezzo dopo un ottimo affondo. Batte due corner splendidi, da uno arriva il gol. A sinistra la Samp non rischia mai.

al 18’ cerca la porta con un sinistro violento ma poco preciso. Offre un paio di slalom importanti, svolge il ruolo di raccordo tra centrocampo e attacco con abnegazione.(dal 35’ s.t.: fa la diga nel finale e corre dietro ai giocatori granata).: ha voglia di spaccare il mondo, ma è sfortunatissimo, dopo mezz’ora si fa male. Stringe i denti per cinque minuti, poi esce.(dal 36’ s.t.entra bene, subito un paio di belle giocate).in avvio sembra poco volenteroso, ma al 33’ centra una clamorosa traversa da trenta metri dopo una super girata. Nel secondo tempo lotta e guadagna anche un paio di rimesse e falli importanti.

All.era la partita della vita, e finalmente la Samp non la sbaglia. I blucerchiati sono preoccupati ovviamente, ma reggono l'urto, trovano il gol in un momento d'oro e offrono una partita di sacrificio e attenzione. Tre punti fondamentali nella storia della Samp. Adesso c'è un'altra finale.