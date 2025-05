Getty Images

Un Marassi da record. Fa sorridere pensare che per una sfida di bassissima Serie B trauno stadio da quasi 30.000 persone come quello genovese possa andare sold-out, eppure la risposta del pubblico blucerchiato è stata ancora una volta sorprendente. Nonostante l'orribile campionato disputato dalla squadra doriana la tifoseria si è fatta trovare ancora una volta presente, conscia dell'importanza del match che opporrà ai liguri la formazione campana.L'incrocio tra i terz'ultimi e i quart'ultimi della cadetteria vale una grossissima fetta della corsa salvezza. Lo sanno bene i sostenitori doriani che hanno deciso di riempire ancora una volta il Ferraris. A ieri infatti erano già stati venduti più ditra Nord, Distinti e Tribuna, da sommare agli oltre 19mila abbonamenti. Non è la prima volta in stagione che Marassi si riempie: contro il Cittadella i paganti erano stati 7.535, per un totale di 27mila spettatori (26.940 più gli omaggi), per Sampdoria-Cremonese pochi di meno, 26.214, anche se la partita è stata giocata il 1 maggio.

L'obiettivo adesso, con ancora tre giorni pieni di vendita a disposizione, èe perché no arrivare al tutto esaurito per la sfida di venerdì sera. Ottima comunque anche la risposta dei tifosi campani: i sostenitori della Salernitana hanno già acquistato 1.500 ingressi per il settore ospiti.