La notizia sarebbe davvero molto positiva, se confermata. In questi primi allenamenti con vista sulla Fiorentina, la Sampdoria sta ritrovando un Mikkel Damsgaard brillante e in forma. Il centrocampista danese, dopo tanti mesi lontano dal campo, sta migliorando la sua condizione giorno dopo giorno, e dopo i minuti con Salernitana e Lazio, ora è pronto a prendersi un po' più di scena.



La sensazione, scrive Il Secolo XIX, è che Damsgaard adesso abbia nelle gambe almeno un tempo di gioco e, in questi giorni, sta mostrando vivacità e imprevedibilità a Bogliasco. L'occasione giusta per tornare in campo dall'inizio, se i miglioramenti verranno confermati, sarà proprio contro i viola. Il classe 2000 consentirebbe a Giampaolo o di insistere con il 4-5-1, oppure varare il 4-4-2 affiancando Sabiri a Caputo.