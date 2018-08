L'impatto di Riccardo Saponara e Albin Ekdal nel match contro l'Udinese non ha lasciato indifferenti i tifosi della Sampdoria. Dal momento del loro ingresso in campo, i due nuovi arrivati in casa blucerchiata hanno dato ordine, voglia, imprevedibilità e brio ad una manovra stagnante e in difficoltà. Per questo motivo l'opinione pubblica doriana spinge per una loro riconferma già contro il Napoli. La partita disputata dal trequartista italiano e dal centrocampista svedese però non è passata inosservata neppure a mister Giampaolo.



La sensazione è che il tecnico della Samp, alle prese con tanti dubbi di formazione, stia pensando di lanciare Saponara ed Ekdal dall'inizio contro il Napoli. Le quotazioni di Ramirez sono in calo, anche perchè l'uruguaiano è sembrato ancora un po' fuori condizione (fisica e mentale) durante la partita contro i bianconeri. A centrocampo invece è probabile che Barreto non venga confermato in cabina di regia: la linea mediana dovrebbe vedere Ekdal al centro del gioco blucerchiato, con ai suoi lati Jantko, Linetty e Barreto a giocarsi due maglie da titolari. Dubbi anche per quanto riguarda la difesa: a sinistra c'è il solo Murru (Tavares si è allenato ancora a parte), a destra l'allenatore di Bellinzona dovrà scegliere tra Bereszynski e Sala mentre al centro scalpita Tonelli, pronto ad insidiare uno tra Colley e Andersen.