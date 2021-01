La Sampdoria, sul mercato, dovrà necessariamente concludere alcune operazioni in vista di gennaio. Una in particolare riguarda l'attacco, dove la società blucerchiata è alle prese con il rebus Quagliarella e la sua eventuale sostituzione.



Nelle ultime ore, secondo Il Secolo XIX, sarebbero in risalita le quotazioni del centravanti del Brescia Ernesto Torregrossa, 12 presenze e 5 gol nell'attuale Serie B. Il giocatore ex Verona era già stato seguito dalla Samp in almeno un paio di sessioni di mercato, e attualmente sarebbe ancora saldamente sul taccuino doriano. Su Torregrossa però va registrato anche l'interessamento di un'altra società di Serie A alla ricerca di una punta, ossia il Bologna.