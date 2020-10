Niente amichevole con il Mali per il Gambia, e quindi rientro diretto a Genova per il difensore della Sampdoria Omar Colley. Il centrale blucerchiato era in trasferta con la sua Nazionale, pronto ad affrontare la squadra africana, ma la partita non andrà in scena.



La colpa, ovviamente, è del Coronavirus. La sfida in programma oggi in Portogallo è saltata a causa di un focolaio di Covid-19 esploso all’interno della Nazonale maliana. Ciò permetterà a Colley di anticipare il suo rientro a Genova.