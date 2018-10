Finalmente Riccardoè tornato titolare di questa, dopo gli sfortunati 37 minuti disputati contro il Napoli, terminati da un infortunio che aveva costretto il fantasista a saltare sei gare consecutive. Quella con il Milan è stata una grande partita per il trequartista doriano, autore di un gol e un assist. Ovviamente però Saponara è felice a metà, perchè la Samp torna da Milano senza punti: "Siamo andati sotto, abbiamo avuto grande personalità a recuperare il risultato." ha spiegato a Sky Sport. Saponara comunque resta piuttosto critico sul match: "Sono mancate diverse cose, al di là del buon primo tempo.Non siamo stati precisi nella fase difensiva, loro hanno girato palla velocemente, con cambi di gioco e li abbiamo sofferti. Siamo stati bravi a riprenderli, peccato perché c’era la sensazione di poter portare a casa di più oggi".Saponara ha poi sviluppato il concetto a Samp TV: ", credevo che Giampaolo aspettasse ancora un po’ per farmi ritrovare la condizione con gli allenamenti. Se mi ha messo in campo significa che mi ha visto bene in settimana e spero di aver ripagato la fiducia. Sono calato nel secondo tempo, cercherò di migliorare la tenuta". L'ex Fiorentina spende parole importanti per la Samp: "Ringrazio il presidente che spende belle parole nei miei confronti, ringrazio la società per la fiducia.La prossima è in casa davanti al nostro pubblico - conclude Saponara - analizzeremo gli errori e faremo in modo che siano una lezione per la prossima partita".