Sarà una settimana complicata per la Sampdoria, almeno sotto l'aspetto degli infortunati. I blucerchiati da ieri hanno iniziato a preparare la sfida con il Sassuolo di sabato, e devono fare i conti con parecchi calciatori acciaccati o non al meglio. A preoccupare principalmente è la situazione sulla trequarti, perchè sia Riccardo Saponara che Gaston Ramirez non stanno particolarmente bene.



Il numero 5 blucerchiato soffre di una tendinopatia piuttosto fastidiosa. Saponara è stato costretto ad uscire domenica contro l'Atalanta, gli esami hanno escluso lesioni, ma ha dolore a causa di un'infiammazione al pube dovuta ad una vecchia cicatrice, e difficilmente tornerà disponibile per sabato. Diverso il discorso per Ramirez, che nelle settimane precedenti al match con i nerazzurri si era allenato a parte. Il problema per l'ex Bologna non è più legato al polpaccio, bensì ad un colpo ricevuto in uno scontro di gioco dal Papu Gomez. L'impatto ha aperto una ferita sulla gamba destra, causando un taglio abbastanza significativo e un discreto gonfiore. Per Ramirez, comunque, c'è maggiore ottimismo.



Non preoccupano invece le condizioni di Jacopo Sala, anche lui costretto ad issare bandiera bianca durante il secondo tempo di Atalanta-Samp. L'infortunio dovrebbe limitarsi ad un banale affaticamento muscolare, un po' come quello che aveva colpito Quagliarella dopo la Spal. Con qualche giorno di riposo e alcune sessioni specifiche programmate, dovrebbe tornare a disposizione senza particolari problemi.