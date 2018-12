Riccardoin questi giorni è l'eroe indiscusso della metà blucerchiata di Genova. Ai tifosi dellarimarrà impressa ancora a lungo negli occhi la corsa folle del trequartista verso il settore ospiti, e l'abbraccio con i sostenitori doriani increduli. ". Si è trattato di un piccolo ma significativo step nei confronti di me stesso. Sono corso dai nostri tifosi, mi hanno travolto. Indimenticabile..." ha raccontato Saponara a Il Secolo XIX. "E poi dai, sarebbe stato ingiusto perdere. Anche se ci siamo andati vicini"."Il rigore di Immobile ci aveva tagliato le gambe e quando abbiamo battuto a centrocampo dentro la squadra si respirava, anche perchè eravamo consapevoli che mancavano al massimo un paio di minuti" ha aggiunto l'ex Empoli. "Un punto a testa premia un tempo a testa. Fortunati? Sì, ma te la vai a cercare la fortuna.".Saponara ancora non ci crede, quando descrive il gol: "Non volevo fare toccare terra alla palla e quindi potevo colpirla solo in quel modo. Non ho visto dove era Strakosha, ma ho immaginato che fosse un po' fuori dai pali. Mi sono concentrato sulla palla. E quando è entrata fisicamente dentro alla porta della Lazio, ancora per un attimo non ci ho creduto.. Giampaolo mi ha fatto scaldare quasi tutto il secondo tempo e quando ho visto passare la mezz'ora mi ero ormai convinto che non sarei entrato. Quando mi ha chiamato per il cambio, la Lazio stava spingendo a manetta. Sono stato un po' travolto, mi accorgevo di essere confusionario e ho perso anche alcune palle di troppo, non da me".Il bilancio di queste prime partite è positivo: "L'infortunio con il Napoli mi ha condizionato. Nel complesso però l'avvio di stagione è positivo., per farlo devo essere pronto quando l'allenatore mi chiama in causa. Tra me e Gaston (Ramirez, ndr) c'è grande stima reciproca e quindi - conclude - viviamo il ballottaggio nel modo giusto".