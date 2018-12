Ieri sera nel match con la Spal non ha segnato, ma nonostante ciò Riccardo Saponara è stato forse il migliore tra i giocatori della Sampdoria. I suoi assist, le sue verticalizzazioni e le sue accelerazioni spesso hanno spaccato la difesa ospite: "Ho cercato di dare tutto quello che avevo, perché nelle ultime tre partite ero stato in panchina e avevo voglia di dimostrare a Giampaolo che può contare su di me" ha detto a Rai Sport il trequartista. "Oggi abbiamo dimostrato che abbiamo voglia di andare avanti in Coppa, che non era una sgambata quella di oggi, nonostante lo svantaggio iniziale. Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto per poterli riprendere e abbiamo fatto una buona partita: ora ce la andremo a giocare contro il Milan. Inizialmente abbiamo avuto due o tre occasioni per passare in vantaggio, poi abbiamo subìto gol ma questo non ha cambiato la nostra identità di gioco. Una pecca di stasera può essere stata il poco cinismo sotto porta".



La Sampdoria adesso affronterà il Milan, e la sede del match si deciderà per sorteggio: "Coppa Italia a Genova? Per noi è una grandissima partita, speriamo di giocarla qui, ma anche a San Siro sarebbe un palcoscenico incredibile. Aspettiamo il sorteggio". Prima però c'è la Lazio in campionato: "Sappiamo che la partita a Roma sarà difficilissima, la Lazio ha bisogno di punti e di confermarsi" ammette Saponara. "Sarà una gara tra due squadre ambiziose, noi andremo là cercando di fare il meglio il possibile".