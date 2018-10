Operazione rientro: Riccardo Saponara scalpita a circa un mese dall'infortunio rimediato contro il Napoli, e che gli ha impedito di scendere in campo sino ad oggi. L'andamento della Sampdoria è rimasto molto positivo, ma i tifosi blucerchiati aspettano a braccia aperte il loro trequartista, che aveva fatto vedere grandi cose negli spezzoni di gara in cui era stato impiegato.



I sostenitori doriani però molto probabilmente non dovranno attendere a lungo. Nei prossimi giorni infatti l'ex Fiorentina dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni, approfittando anche della sosta per ritrovare il ritmo partita e ritrovare la condizione giusta. La Samp ovviamente non vuole affrettare il rientro, ma la lesione al bicipite femorale della coscia destra sembra ormai quasi totalmente guarita.



Ad annunciare il ritorno nei giorni scorsi era stato lo stesso giocatore su Instagram: la palla ora passa a Giampaolo, che dovrà decidere se impiegarlo dall'inizio o più probabilmente a gara in corso. Solitamente il tecnico doriano non rischia un calciatore appena rientrato dall'infortunio come titolare, ed è plausibile che con Saponara applichi lo stesso protocollo.