Riccardoè pronto, e scalda i motori. C'è da giocare un derby, il primo in carriera all'ombra della Lanterna per il trequartista arrivato allain estate dalla Fiorentina, e il numero 5 blucerchiato logicamente scalpita: "La doppia settimana trascorsa fra l’ultima gara di campionato e il derby ha fatto salire ancora di più la tensione. Da dieci giorni stiamo lavorando su questa partita" ha raccontato Saponara a La Gazzetta dello Sport. ". Contro un Genoa, fra l’altro, che di per sé è una squadra molto fisica, con un grande entusiasmo addosso e un gioco intenso. Dovremo essere bravi a imporre il nostro gioco per evitare di soffrire.Il mio decorso dopo l’infortunio è stato abbastanza regolare".Valore aggiunto per Saponara, il mister blucerchiato: "Con Giampaolo una volta entrato in campo uno sa. Lui, ed i compagni, sia in fase di possesso sia senza palla". Non è però il primo derby in carriera per il calciatore, che ha vissuto anche un Milan-Inter: "Ho un ricordo molto bello di quella partita, fu veramente una sorpresa giocarla dall’inizio. Allegri aveva fiducia in me, e lo dimostrò.". Oggi Saponara si sente molto responsabilizzato alla Samp, "Ma il derby non c’entra" spiega "è un discorso nei confronti del mister che avrò sempre".