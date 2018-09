La Sampdoria torna a lavorare a Bogliasco a ranghi decisamente ridotti: ieri, alla ripresa degli allenamenti, a Marco Giampaolo mancavano ben dieci giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Il mister di Bellinzona ha dovuto fare i conti con le assenze di ​Audero e Belec, dei tre polacchi, di Ekdal, Jankto, Andersen, Vieira e Stijepovic. Ai blucerchiati impegnati con le varie selezioni bisogna aggiungere anche i cinque acciaccati, costretti a lavorare a parte, ossia Tonelli, Murru, Praet, Regini e Saponara.



Tonelli e Murru hanno terminato la partita con il Napoli con qualche problemino fisico, in questi giorni hanno svolto lavoro differenziato per recuperare dagli affaticamenti ma le loro condizioni non preoccupano. Migliora sensibilmente anche Dennis Praet, che ieri si è concentrato sul lavoro in piscina. Il belga però sembra ormai aver recuperato dalla distorsione al ginocchio destro, il rientro con il gruppo sembra ormai imminente e per l'esordio in questa Serie A l'ex Anderlecht ha messo nel mirino la partita con il Frosinone. Resta da capire se Giampaolo lo utilizzerà come mezz'ala, o se invece lo adatterà da regista. Regini e Saponara, invece, hanno proseguito il loro iter riabilitativo.



La Sampdoria però è un po' in apprensione per quanto concerne le condizioni del trequartista italiano. Secondo Sampnews24.com da Corte Lambruschini non trapelano sensazioni particolarmente positive in merito all'infortunio dell'ex Fiorentina. Probabilmente i tempi di recupero di Saponara si allungheranno ulteriormente, tanto che il calciatore potrebbe rientrare per Sampdoria-Sassuolo, in programma il 22 ottobre, quindi ad oltre un mese e mezzo dall'infortunio patito nel match contro il Napoli. In quell'occasione il numero 5 doriano si è procurato una lesione al bicipite femorale, che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel primo tempo.