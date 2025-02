Getty Images

è una delle sfide più interessanti della 27esima giornata di Serie B. Un big match quasi da Serie A, almeno nei progetti di inizio stagione delle sue squadre, ma che si è rivelato incredibilmente uno scontro quasi da testa cosa. Gli ospiti sono infatti saldamente in vetta alla classifica e viaggiano spediti verso una promozione diretta a +11 sul terzo posto. I blucerchiati sono invece in piena corsa per non retrocedere e si trovano a solo +3 dal terzultimo posto e in piena zona playout complice la sconfitta per 2-1 subita contro il Sudtirol nell'ultima giornata. All'andata fu partita senza storia e terminò 5-1 in favore dei neroverdi con doppietta di Berardi.

Partita: Sampdoria-Sassuolo

Data: venerdì 21 febbraio 2025

Orario: 20:30

Canale tv: DAZN

(3-4-2-1): Cragno; Curto, Altare, Riccio; Venuti, Meulensteen, Yepes, Beruatto; Oudin, Sibilli; Niang. All. Semplici(4-3-3): Moldovan; Toljan, Lovato, Muharemovic, Doig; Iannoni, Ghion, Boloca; Berardi, Mulattieri, Laurienté. All. Grosso

- La sfida tra Sampdoria e Sassuolo sarà trasmessa in diretta televisiva da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Sampdoria-Sassuolo sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'app di DAZN su dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni.