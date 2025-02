Sampdoria-Sassuolo, la probabile formazione blucerchiata: torna Altare, Yepes titolarissimo

Getty Images

Un paio di ballottaggi e tante conferme: mister Semplici studia lache questa sera affronterà a Marassi la capolista. Il club neroverde è la vera e propria ammazza Serie B, come dimostrano numeri e risultati. Per provare a contenere la formazione di Grosso, proporrà una squadra il più possibile simile a quella vista nelle ultime uscite.Semplici confermerà il 3-4-2-1, conin porta nonostante il recupero di Ghidotti. Al centro della difesa, vista la squalifica di Ferrari, si sistemerà, che accusa ancora qualche fastidio alla caviglia dopo la distorsione rimediata all'esordio con il Modena, ma sarà comunque a disposizione. Insieme a lui, come braccetti, Curto e probabilmente Riccio, in ballottaggio con Veroli. Al momento, però, la sensazione è che il tecnico riconfermerà l'ex Juventus.

A centrocampo, sulla corsia di destra, il posto di Depaoli verrà preso da Venuti, mentre a sinistra la maglia se la giocano Ioannou e Beruatto, con il cipriota leggermente favorito. In cabina di regia, spazio a, attualmente uno dei titolarissimi in questa squadra. Lo spagnolo verrà affiancato da uno tra Meulensteen e Ricci. In attacco, sicuri del posto Niang e Sibilli, mentre l’ultima maglia da titolare andrà a uno tra Oudin e Akinsanmiro.Probabile formazione Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Curto, Altare, Riccio; Venuti, Yepes, Meulensteen, Ioannou; Oudin, Sibilli; Niang. All. Semplici.