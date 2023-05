Sampdoria-Sassuolo (venerdì 26 maggio alle ore 20.45 in diretta su DAZN e Sky Sport) è una gara valevole per la 37ª e penultima giornata di campionato in Serie A. Stankovic dovrà rinunciare a Gunter – squalificato -, stesso discorso per Dionisi che non avrà a disposizione Tressoldi. Out anche Frattesi come annunciato in conferenza stampa.



SAMPDORIA (4-4-2): Ravaglia; Zanoli, Murillo, Nuytinck, Augello; Leris, Winks, Rincon, Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella. All. Stankovic



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Obiang, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami. All. Dionisi