Gianluca Caprari prepara il rientro: domenica prossima, scontata la squalifica eredità dello scorso campionato, l'attaccante blucerchiato tornerà a disposizione di mister Giampaolo. E la sensazione è che il tecnico doriano sia intenzionato a lanciarlo nella mischia già dal primo minuto. La sterilità del reparto offensivo preoccupa l'allenatore, dato che sino ad oggi in due partite ufficiali contro Viterbese e Udinese la Samp ha messo a segno soltanto un gol, peraltro con un centrocampista, Jankto. Anche nel corso della trasferta inglese Quagliarella e compagni sono rimasti a secco: in rete sono andati Colley, un difensore, e il trequartista Ramirez.



Per ridare brio all'attacco, Giampaolo starebbe pensando di dare spazio dal primo minuto proprio a Caprari: nel corso di tutta l'estate è stato provato da trequartista, ma durante il ritiro l'ex Pescara è sembrato uno dei giocatori più vivaci e brillanti dell'intera rosa della Samp. Giampaolo lo tiene in grande considerazione, e domenica sera contro il Napoli potrebbe affidare a lui - insieme a uno tra Quagliarella e Defrel - l'attacco della formazione genovese.