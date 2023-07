Grandi affari sull'asse Genova-Cagliari. La Sampdoria e il club sardo hanno praticamente ormai definito il trasferimento in rossoblù di Tommaso Augello, seguito da tempo dalla società di Giulini. L'intesa sarebbe stata imbastita sulla base di uno scambio tra l'ex Spezia e Antonio Barreca, più ovviamente un conguaglio a favore dei blucerchiati.



Non è finita qui però, perché alla Corte di Claudio Ranieri potrebbero andare altri due giocatori della Samp, già avuti dal tecnico durante la sua esperienza ligure. Il Cagliari infatti secondo Il Secolo XIX starebbe pensando anche a Manolo Gabbiadini, e potrebbe spuntare nella lista dei nomi anche quello di un altro terzino (in questo caso destro) ossia Bartosz Bereszynski.