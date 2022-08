In casa Sampdoria è tornato di attualità un nome già circolato tempo fa a Genova. Si tratta di Emanuel Vignato, esterno offensivo classe 2000 già seguito dai blucerchiati prima di accasarsi al Bologna. Il giocatore ha rifiutato il rinnovo con i rossoblù, e per questo motivo la squadra di Mihajlovic potrebbe cederlo in estate.



Secondo Il Secolo XIX al Bologna potrebbe interessare Ronaldo Vieira, centrocampista scavalcato nelle gerarchie da Villar e molto indietro nelle rotazioni di Giampaolo. Le due società potrebbero quindi imbastire uno scambio tra Vignato e Vieira.