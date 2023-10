La Sampdoria è partita ieri sera per Salerno con una rosa praticamente ridotta all'osso, soprattutto in difesa. Nel reparto, i blucerchiati possono contare soltanto su quattro giocatori titolari, e la lista dei convocati è stata rimpolpata dai primavera. Pirlo cercherà di fare turn over nell'unico modo possibile, quindi a centrocampo e in attacco, considerando anche che sabato a Marassi arriva il Palermo.



Dietro, davanti a Ravaglia che dovrebbe sostituire Stankovic, si sistemeranno Depaoli, Facundo Gonzalez, Ghilardi e Giordano. In mezzo al campo, spazio a Ricci, uno degli ex di giornata, con Girelli e Panada mezz'ali. In avanti, alle spalle dell'unica punta De Luca, agiranno La Gumina e probabilmente Askildsen, in vantaggio su Verre. Non è escluso che a gara in corso possano avere minutaggio anche Delle Monache e il rientrante Conti.



Probabile formazione Sampdoria (4-3-2-1): Ravaglia, Depaoli, Ghilardi, Facundo Gonzalez, Giordano; Girelli, Ricci, Panada; La Gumina, Askildsen; De Luca. All. Pirlo.