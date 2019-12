Afgelopen zaterdag zat een scout namens Sampdoria op de tribune om Tobias Pachonik te bekijken. De Duitse rechtsback van VVV-Venlo bereidde de 1-0 van Johnatan Opoku tegen FC Emmen knap voor. #vvvemm pic.twitter.com/ld8dtNv43O — Sander Berends (@SanderBerends1) 9 dicembre 2019

Lacerca rinforzi in vista di gennaio, e considerando le difficoltà incontrate dai blucerchiati sino a questo punto della stagione ogni reparto meriterà uno sguardo attento. Gli uomini mercato doriani ad esempio sono stati avvistati in Olanda, a Venlo, per la partita di Eredivisie del, dove gioca Tobias Pachonik.Il terzino tedesco, dopo due stagioni a Carpi, si è trasferito in Olanda e già un anno e mezzo fa era stato seguito dai blucerchiati. Ora secondo il quotidiano locale ELF Voetbal l'interesse doriano sarebbe tornato di attualità, così come quello del Watford, tanto è vero che scout doriani e inglesi sono stati immortalati sulle tribune dello Stadion de Koel (FOTO IN FONDO ALL'ARTICOLO) per la gara tra il VVV Venlo e l'Emmen. La gara è stata tra l'altro molto positiva per Pachonik, che ha fornito un assist nel 2-0 ottenuto dai gialloneri.