Gli ultimi giorni di mercato vedranno laimpegnata a incastrare le idee per rinforzare la squadra di Andrea Pirlo, all'interno dei rigidi paletti finanziari che condizionano i movimenti blucerchiati. Uno dei reparti che potrebbe subire una trasformazione è quello avanzato: molto dipenderà da Valerio Verre, e dalla sua eventuale decisione di accettare il corteggiamento dell'Hatayspor. Qualche richiesta c'è anche per un centravanti, Manuel, corteggiato in passato dalla Reggiana e ultimamente dal Catanzaro.Se dovesse uscire uno dei due giocatori - anche se l'indiziato principe è Verre, non convocato per la partita di domenica scorsa, un anno e mezzo ancora di contratto a cifre da Serie A e mai convincente sino ad oggi - allora potrebbe entrare in attacco per la Samp Luca, centravanti classe 2001 di proprietà delma attualmente in prestito allo Spezia.Uno dei sogni della Sampdoria è stata anche la punta David, classe 1997 che non sta trovando troppo spazio alla. Sul nigeriano c'è anche un club estero, che lo vorrebbe a titolo definitivo, la Samp lo ha chiesto ai grigiorossi che potrebbero anche prestarlo, ma preferirebbero una soluzione per monetizzare edel tutto. Le cifre dell'affare lo rendono particolarmente difficile per il Doria in questo momento.