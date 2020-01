Dopo Lorenzo Tonelli, ormai blucerchiato, latorna a guardare in casa Napoli. E' infatti notizia di ieri l'interessamento blucerchiato per l'attaccante Amin, attaccante ma all'occorrenza esterno di proprietà della società azzurra. Il futuro dell'ex Ajax, però, è legato a doppio filo a quello di un altro attaccante, ossia GianlucaLa Sampdoria per il momento ha ricevuto due proposte molto simili per il calciatore classe 1993: una proveniente dal, l'altra dalla. La cifra proposta però viene considerata troppo bassa da parte di Corte Lambruschini, che chiede di più per il giocatore. Per il momento quindi la trattativa resta in stand by.In caso si dovesse sbloccare, scrive Il Secolo XIX, la Samp si cautelerebbe sfidando il Genoa proprio per, attualmente finito ai margini della formazione allenata da Gattuso.