Il neo difensore della Sampdoria Maxime Leverbe, arrivato da pochi mesi a Genova, potrebbe già salutare il club blucerchiato, in maniera anche abbastanza clamorosa. Il Benevento infatti, alla ricerca di un centrale, starebbe sondando il giocatore francese, arrivato in estate a Bogliasco dal Pisa.



Secondo Sky Sport, in caso di partenza di Leverbe, direzione Serie B, la Sampdoria libererebbe uno spazio in lista per un giocatore 'over', e in quel caso i blucerchiati potrebbero affondare il colpo per Ignacio Pussetto, attaccante del Watford ed ex Udinese sondato nei giorni scorsi.