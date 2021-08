Ieri mattina a Genova, sponda Sampdoria, si è diffusa la voce di un interessamento blucerchiato pre il centrocampista del Brescia Dimitri Bisoli, figlio d'arte dell'allenatore Bisoli. L'indiscrezione trova il suo fondamento nella notizia, rimbalzata ieri sera, di un forte contatto con l'Atalanta per il centrocampista Morten Thorsby.



Bisoli, seppur con caratteristiche diverse, nelle idee della società blucerchiata, potrebbe andare a sostituire numericamente il centrocampista norvegese, già contattato dai bergamaschi ad inizio mercato e tornato prepotentemente nei radar del club nerazzurro in queste ore. Addirittura, potrebbe esserci in programma a stretto giro di posta un incontro tra la Samp e il Brescia per discutere il futuro di Bisoli, presumibilmente già sondato da Corte Lambruschini nell'ambito della trattativa che ha portato un blucerchiato, Leris, proprio alla corte di Cellino.