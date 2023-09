L'allenatore dellaAndreaè stato confermato sulla panchina blucerchiata. Si tratta però di una fiducia a tempo: la gara con il Catanzaro sarà cruciale per capire il destino del mister. Contemporaneamente però la società si starebbe muovendo per sondare alcuni possibili nomi di sostituti. Uno, piuttosto forte, è Pippo Inzaghi ma nelle ultime ore è emersa anche la candidatura di FabioIl mister, libero dopo l'esperienza non positiva di Cagliari, è stato avvistato in tribuna aldi Como durante la partita tra i padroni di casa e la Samp. Non una certezza della candidatura, ma di certo un indizio importante in merito al possibile futuro del tecnico. Liverani gode della fiducia di Legrottaglie, che stima molto l'allenatore.