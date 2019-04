Tra i vari mercati esteri sondati in vista del prossimo calciomercato dalla, uno dei più interessanti sembra essere quello tedesco. E' di qualche giorno fa la notizia del gradimento blucerchiato per il difensore dell'Amburgo Anton , ma ci sarebbe anche un altro profilo entrato nei radar blucerchiati.Secondo indiscrezioni provenienti dalla Germania e raccolte da Calciomercato.com il calciatore in questione sarebbe Kenan, attaccante esterno classe 1994 di proprietà del, club con cui la Samp ha già instaurato un rapporto dal momento che a gennaio si è concretizzato il trasferimento di Dawid Kownacki proprio al Fortuna, oltretutto in prestito con diritto di riscatto.Karaman è nato a Stoccarda ed è cresciuto nelle giovanili dell'Hoffenheim, ma è già stato convocato tre volte dalla Nazionale dellaessendo in possesso del doppio passaporto, turco e tedesco. Sabato è stato un grande protagonista nell'ultimo turno di campionato: un suo gol e un assist rifilati al Werder Brema hanno contribuito al rotondo successo per 4-1, gara a cui ha partecipato anche Kownacki subentrando però al 52' della ripresa.