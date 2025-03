Sampdoria, Semplici cambia: si passa alla difesa a quattro

Getty Images

Una nuovacontro il Frosinone: misterdeve dare una scossa al club blucerchiato, anche perché la gara di sabato sarà cruciale per la parte finale della stagione del club genovese. Per farlo, l'allenatore sta studiando una variante tattica già provata in passato. L’idea è quella di adottare unain fase di non possesso, schierandosi con un 4-4-1-1, mentre in fase di costruzione il modulo si trasformerebbe in un 3-4-2-1 per garantire maggiore presenza in avanti.Il tecnico aveva già lasciato intendere un possibile cambio di modulo dopo la partita con la Reggiana, e ora sembra voler dare continuità a questa soluzione. "Nel secondo tempo abbiamo cambiato sistema di gioco (passando dal 3-4-2-1 al 4-4-2), siamo stati più avvolgenti, più bravi e questa partita mi servirà da indicazione per il futuro" era stato il commento del mister.

Durante l’allenamento, Semplici ha dedicato particolare attenzione allae alle situazioni da palla inattiva, trattenendo Oudin, Beruatto, Sibilli e Ricci per un lavoro extra. Anchesi sono concentrati sulle conclusioni, segno che il tecnico vuole una squadra più cinica sotto porta. Nel frattempo, Bereszynski ha fatto rientro dagli impegni con la nazionale polacca e sarà a disposizione per la gara di campionato. Sul fronte delle assenze, gli indisponibili sonomentre Niang dovrà scontare il turno squalifica.