Sfumato Pjaca, e con Defrel sempre più complicato , lacontinua a tenere vive alcune piste last minute per l'attacco in questo finale di mercato. Una strada, ad esempio, conduce a Adamdel. L'attaccante azzurro piace da tempo ai blucerchiati, che lo avevano cercato anche in altre sessioni di mercato, e resta sempre sullo sfondo come possibile innesto dell'ultimo minuto. L'idea Ounas, però, è resa complicata da alcuni fattori.La Sampdoria, come noto, vuole chiudere affari in prestito con diritto di riscatto, sulla falsariga di quanto fatto con Winks. La situazione contrattuale di Ounas, però, non è semplice: l'algerino è in, per prestarlo il Napoli dovrebbe prima rinnovare il contratto dell'esterno, che sino ad oggi però non ha ancora trovato l'accordo per prolungare con il club azzurro. Ounas, oltretutto, guadagna parecchio (1,6 milioni a stagione) e la Samp ha il problema dellacompleta. Per inserirlo, dovrebbe cedere un giocatore nato prima del 2000, o eventualmente non inserirlo nell'elenco.Occhio anche alle sirene transalpine per Ounas. Il giocatore, esploso nel campionato francese con il Bordeaux, potrebbe tornare in Ligue 1, campionato dove peraltro si è sempre sentito a casa. Ieri infatti è arrivato a Napoli anche il sondaggio del, che potrebbe mettere sul piatto una formula interessante per giocatore e club.