Nelle ultime giornate di mercato, parallelamente alle operazioni utili per l'immediato, la Sampdoria sta portando avanti anche i discorsi per alcuni giocatori che stanno convincendo in questa stagione alla corte di Giampaolo. Tra essi ovviamente c'è Emil Audero, estremo difensore arrivato in estate dalla Juventus in prestito oneroso. I bianconeri detengono il diritto di riacquisto, e proprio su tale fronte starebbero lavorando i blucerchiati.



Secondo Il Secolo XIX da Corte Lambruschini filtrerebbero sensazioni positive. Le parti sarebbero al lavoro per il calciatore, che a gennaio o a giugno dovrebbe diventare tutto blucerchiato. Proprio oggi sarebbe in programma un nuovo incontro per cercare di trovare l'intesa sul futuro del numero uno italiano, punto fermo dell'Under 21 e considerato uno dei più interessanti interpreti del ruolo. Audero era arrivato a Genova in prestito oneroso ad un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 14 mentre la Juve aveva inserito nell'affare una contro opzione per altri 6 milioni.