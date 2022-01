La Sampdoria attende di conoscere il futuro di Stefano Sensi. Il destino del centrocampista dell'Inter, infatti, è ancora tutto da scrivere, anche se nelle prossime ore dovrebbero emergere alcune indiscrezioni più precise da Milano. E' atteso infatti un summit tra l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi e la dirigenza, per parlare delle strategie di mercato e anche delle mosse per l'ex Sassuolo.



L'Inter valuta, dopo il recente infortunio di Correa, se trattenere Sensi oppure mantenere la parola data alcuni giorni fa, e lasciarlo partire per Genova, direzione Sampdoria. La dirigenza di Corte Lambruschini aspetta, certa di voler consegnare il calciatore a Giampaolo. A Bogliasco però valutano anche alcuni profili alternativi, ad esempio Traoré del Sassuolo.